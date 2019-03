Schwerin

Fast 2300 Stimmabgaben für künftiges Landeslied von MV

25.03.2019, 06:36 Uhr | dpa

Rund 2150 Menschen haben sich bislang an der am Montag auslaufenden Online-Abstimmung zum künftigen Landeslied Mecklenburg-Vorpommerns beteiligt. Zudem sind in der Geschäftsstelle des Heimatverbandes mehr als 100 Postsendungen eingegangen, wie eine Verbandssprecherin sagte. In der bisherigen Bewertung zeichne sich ein Favorit ab, sagte die Sprecherin, ohne aber den Titel schon zu nennen. Das Bürgervotum werde bei der Auswahl des Siegerliedes eine maßgebliche Rolle spielen. Es soll am 10. April im Theater in Stralsund vorgestellt werden. Für das künftige Heimatlied war der Wettbewerb "So klingt Mecklenburg-Vorpommern" ausgeschrieben worden. Dazu hatten rund 150 Laien- und Profimusiker aus ganz Deutschland ihre Kompositionen eingereicht. Eine Jury hatte daraufhin eine Vorauswahl getroffen und vier Titel zur Abstimmung gestellt.