Wardow

Gutachter soll Ursache für Transporterbrände klären

25.03.2019, 08:18 Uhr | dpa

Nach einem Feuer, bei dem drei Transporter in Wardow bei Laage (Landkreis Rostock) zerstört wurden, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, untersucht ein Gutachter die in der Nacht zu Sonntag ausgebrannten Fahrzeuge eines Fuhrunternehmers. Dabei handele es sich um Transporter, die Schwerlastfahrzeuge begleiten. Diese befördern schwere Betonteile für Abwasser- und andere Tiefbauprojekte zu Baustellen.

Nach Angaben von Feuerwehrleuten hatten alle drei Fahrzeuge auf einen Schlag gebrannt. Das spreche für eine Brandstiftung, hieß es von der Polizei, man wolle aber auch eine technische Ursache ausschließen. Die Transporter standen abseits hinter dem Gehöft des Unternehmers in Wardow. "Wir sind sehr erschrocken, dass so etwas hier passiert", sagte Bürgermeister Günter Schink (parteilos). Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 60 000 Euro.