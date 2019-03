Hannover

Schwere Autobahnunfälle schnellen in die Höhe

25.03.2019, 11:07 Uhr | dpa

In Niedersachsen hat es im vergangenen Jahr deutlich mehr schwere Autobahnunfälle gegeben. Die Zahl der auf Autobahnen getöteten Fahrer stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 55,3 Prozent auf 59, teilte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Montag mit. Schwerpunkt schlimmer Autobahnunfälle ist die A2, auf der die Zahl der Getöteten von 11 auf 24 in die Höhe schoss. Ein Großteil der Unfälle ereignete sich im Zusammenhang mit Baustellen. Maßnahmen des Verkehrsministeriums zur Verbesserung der Baustellensituation und Sicherheit griffen noch nicht optimal, sagte Pistorius. "Ein bisschen mehr Wirkung hätte ich mir natürlich erhofft."