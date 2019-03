Scy-Chazelles

Lothringen: Dreyer warnt vor Kleinstaaterei und Abschottung

25.03.2019, 12:37 Uhr | dpa

Bei einem Besuch in Lothringen hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vor einem Rückfall in nationale Egoismen, Kleinstaaterei oder Abschottung gewarnt. "Mehr denn je müssen wir für die europäische Idee eintreten. Nur sie gibt Antworten auf alle großen Fragen der Gegenwart und Zukunft", sagte Dreyer nach Angaben der Staatskanzlei am Montag in dem französischen Ort Scy-Chazelles. Dreyer kündigte an, dass Rheinland-Pfalz sich im Sommer besonders für die deutsch-französische Zusammenarbeit einsetzen werde, wenn das Bundesland den Vorsitz in der Europaministerkonferenz der Länder übernimmt.

In Scy-Chazelles traf sich Dreyer mit dem Präsidenten des Departementalrats Moselle, Patrick Weiten. In ihren Gesprächen ging es nach Angaben der Staatskanzlei um Mobilität, Berufsbildung und Mehrsprachigkeit in der Grenzregion.

Gemeinsam besichtigten Dreyer und Weiten das Wohnhaus und das Grabmal Robert Schumans. Die Gedanken und Lehren des früheren französischen Außenministers seien unentbehrlich für den europäischen Einigungsprozess, sagte Dreyer. "Robert Schuman war ein mutiger Visionär und ein wahrhaftiger Europäer."

Schuman war 1951 maßgeblich an der Gründung der Montanunion beteiligt, einem Vorläufer der heutigen Union. In Scy-Chazelles verbrachte er die letzten Jahrzehnte seines Lebens.