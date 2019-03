Welmbüttel

Eine Tote bei Wohnhausbrand in Welmbüttel

25.03.2019, 14:15 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Welmbüttel (Kreis Dithmarschen) ist eine Frau tot aufgefunden worden. Feuerwehrleute hatten die Leiche während der Löscharbeiten am Freitag gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nähere Angaben zur Identität der Toten machten die Beamten zunächst nicht.

Das Haus hatte aus zunächst ungeklärter Ursache Feuer gefangen und war fast komplett abgebrannt. Zwei weitere Bewohner waren laut Polizei zur Brandzeit nicht im Haus. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro.