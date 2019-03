Erfurt

Sagenumwobene Schildkröte präpariert

25.03.2019, 17:28 Uhr | dpa

Der Kadaver einer vermutlich mehr als hundert Jahre alten Schildkröte ist von Experten aus Deutschland präpariert worden. Marco Fischer vom Naturkundemuseum Erfurt und Jürgen Fiebig vom Museum für Naturkunde in Berlin konservierten die 2016 gestorbene Riesenschildkröte während mehrerer Aufenthalte in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi. Wie die Stadt Erfurt am Montag mitteilte, sei die Arbeit an dem Tier besonders herausfordernd gewesen, der Panzer sei nicht aus festem Horn, sondern aus einem weichen, lederartigen Material gewesen.

Die "Cu Rua" genannte Schildkröte galt in Vietnam als letzter Nachkomme der Schildkrötengottheit Kim Qui. Bis zu seinem Tod lebte das etwa zwei Meter lange und rund 170 Kilogramm schwere Tier in einem See in der Innenstadt Hanois.

Internationale Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich bei Cu Rua um eine Jangtse-Riesenweichschildkröte (Rafetus swinhoei) handelte. Von der Art sind nur noch sehr wenige lebende Exemplare bekannt. Manche Forscher sind aber auch der Ansicht, dass es sich um eine nur in dem See in Hanoi vorkommende Art handelte. Das präparierte Tier wird seit einigen Tagen in einem Tempel in Hanoi ausgestellt.