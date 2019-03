Mainz

CDU eröffnet Europahaus vor Wahl im Mai

25.03.2019, 19:12 Uhr | dpa

Die nahende Europawahl Ende Mai wirft auch an der Landesgeschäftsstelle der rheinland-pfälzischen CDU ihre Schatten voraus. So prangt nun unter anderem an der Außenfassade des Hauses am Rheinufer in Mainz der Schriftzug "Europa leben"; die Treppe zur Helmut-Kohl-Geschäftsstelle ist im aktuellen Kampagnen-Design beklebt. Das Haus wird in den kommenden Wochen sozusagen zu einem Europahaus der Landes-CDU, im Inneren gibt es ein Europacafé mit Informationen rund um Europa. Dort finden künftig auch digitale und reale Sprechstunden statt, beispielsweise mit Landeschefin und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Generalsekretär Christoph Gensch statt. Klöckner wird das Europahaus am Dienstag offiziell eröffnen.