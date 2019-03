Osnabrück

Prozessauftakt wegen manipulierter Restaurantkassen

26.03.2019, 01:27 Uhr | dpa

Wegen der Beihilfe zur Steuerhinterziehung mit manipulierten Restaurantkassen müssen sich zwei Männer von heute an vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Brüdern im Alter von 58 und 56 Jahren vor, über ihre Gelsenkirchener Firma in mehr als 1000 Fällen bundesweit vor allem Chinarestaurants mit umprogrammierbaren Kassen ausgestattet zu haben. Damit konnten die Restaurantbetreiber unbemerkt Umsätze aus den Abrechnungen verschwinden lassen. (Az.: 2 KLs 2/19)

Die zuständige Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat acht Fälle aus Niedersachsen angeklagt, bei denen rund sechs Millionen Euro an Steuern hinterzogen worden sein sollen. Die beschuldigten Restaurantbetreiber werden von den regional zuständigen Staatsanwaltschaften gesondert verfolgt. Das Landgericht hat bei dem aufwendigen Prozess Verhandlungstermine bis in den Oktober hinein angesetzt.