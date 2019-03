Stuttgart

Dem Obst- und Gemüsebau im Südwesten fehlen Erntehelfer

26.03.2019, 02:16 Uhr | dpa

Wer Obst und Gemüse anbaut, ist vom Wetter abhängig. Doch es gibt weitere Risiken, etwa wenn Erntehelfer fehlen oder eine gute Ernte die Preise in den Keller rutschen lässt. Vom Mangel an Saisonarbeitern aus osteuropäischen EU-Staaten hatte zuletzt der Chef der Obst- und Gemüse-Vertriebsgenossenschaft Nordbaden (OGA), Hans Lehar, vor Beginn der Spargelernte berichtet. Der Baden-Württembergische Genossenschaftsverband berichtet heute in Karlsruhe nicht nur über die Zahlen der vergangenen Ernte. Es geht auch um Mindestlohn, Arbeitszeitverordnung und die Frage, wie Obst und Gemüse rechtzeitig vom Feld geholt werden können, wenn die Natur eine große Ernte beschert.