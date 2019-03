Göttingen

Kein Sprengstoff in Rathaus in Göttingen gefunden

26.03.2019, 09:36 Uhr | dpa

Nach einer Bombendrohung in Göttingen ist das Neue Rathaus am Dienstagmorgen geräumt und nach Sprengstoff durchsucht worden. Kurz nach 10 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Es sei nichts Gefährliches gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die anonyme Drohung war per Mail eingegangen. Bundesweit wurden mindestens sechs Rathäuser nach ähnlichen Drohungen evakuiert. In Niedersachsen waren am Vormittag keine weiteren großen Städte betroffen. Weder in Hannover noch in Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter, Osnabrück, Oldenburg oder Hildesheim gab es nach Auskunft von Polizeisprechern Drohungen gegen Rathäuser. Auch Bremen war nicht betroffen.