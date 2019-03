Neubrandenburg

Polizei stellt Drogenhändlerquartett: Haftbefehle erlassen

26.03.2019, 09:43 Uhr | dpa

Die Polizei in Neubrandenburg hat vier mutmaßliche Drogenhändler auf frischer Tat gestellt. Gegen die Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren wurden bereits Haftbefehle vom Amtsgericht Neubrandenburg erlassen, wie die Polizei am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Die Ermittler hatten das Quartett nach intensiven Ermittlungen bereits am vergangenen Freitag in einer Wohnung mit Drogen ertappt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen seien danach erst weitere Wohnungen, eine Garage und ein Fahrzeug der Beteiligten durchsucht worden. Dabei wurden am Wochenende mehrere Kilogramm Marihuana und auch Kokain beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten mehr als 11 000 Euro Bargeld, Waffen sowie Ausrüstung zum Betreiben einer Cannabis-Plantage sicher. Ob es einen Zusammenhang mit weiteren Drogenhändlern in der Region gebe, werde noch untersucht.