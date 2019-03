Bietigheim-Bissingen

SG BBM Bietigheim holt Handballer Dahlhaus zurück

26.03.2019, 12:55 Uhr | dpa

Handball-Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Rückraumspieler Tim Dahlhaus kehrt im Sommer zum Handball-Bundesligisten SG BBM Bietigheim zurück. Der 26-Jährige vom französischen Erstligisten Pays d’Aix Université Club hat bei der SG einen Dreijahresvertrag unterschrieben, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Dahlhaus hatte bereits vor seinem Wechsel nach Frankreich von 2014 bis 2017 für die Schwaben gespielt. In welcher Liga Dahlhaus in der kommenden Saison spielen wird, ist allerdings noch unklar. Als Tabellenvorletzter stehen die Bietigheimer derzeit auf einem direkten Abstiegsplatz.