Historische Pariser Mode in Geras Museum für Angewandte Kunst

26.03.2019, 13:08 Uhr | dpa

Eine Schau über Pariser Mode zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist ab Donnerstag im Museum für Angewandte Kunst in Gera zu sehen. Gezeigt werden unter anderem rund 150 Modegrafiken, die Modelle der Haute Couture in zeitgenössischer Farbgebung darstellen, wie das Museum am Dienstag mitteilte. Ergänzt wird die Ausstellung durch Kleider und Accessoires, die einen Hauch der damaligen Zeit vermitteln sollen.

Grundlage der Schau sind Stücke aus der Sammlung des Museums, die größtenteils noch nicht öffentlich präsentiert wurden. Hinzu kommen Leihgaben einer Privatsammlung, die Modegrafiken, Kleider, Kosmetikkoffer, Schuhe und Kleider umfasst. Zu sehen ist die Schau mit dem Titel "Chic Parisien. Haute Couture zu Beginn des 20. Jahrhunderts" bis zum 2. Juni.