Umweltbehörde Hamburg

Hamburg ist Bruthauptstadt: Spatz und Star in Gefahr

26.03.2019, 14:52 Uhr | dpa

In Hamburg brüten so viele Vogelarten wie in keiner anderen deutschen Großstadt - zugleich sind aber immer mehr der brütenden Paare gefährdet. Das geht aus der "Roten Liste der Brutvögel" hervor, die Umweltsenator Jens Kerstan am Dienstag präsentierte. "Der Bericht zeigt das Wohl und Wehe unserer Vogelwelt", sagte der Grünen-Politiker.

Demnach sind in Hamburg 151 Arten mit einem Gesamtbestand von rund 450 000 Brutpaaren heimisch - 35 000 Brutpaare mehr als noch vor zehn Jahren. Ursache sei der Zuzug zahlreicher Waldvögel in die Stadt. Aber auch der Seeadler habe sich inzwischen dauerhaft niedergelassen.

Andererseits gebe es einen "dramatischen Schwund bei einzelnen Arten", sagte Kerstan. So seien Star und Haussperling, die vor Jahren noch als "Allerweltsvögel" gegolten hätten, auf die Liste der gefährdeten Arten gesetzt worden. Wahrscheinliche Ursache für den Vogelschwund seien energetisch sanierte Gebäude, deren Fassaden kaum mehr Vorsprünge und Nischen als Brutplätze böten.