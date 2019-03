Kiel

Gegenstände auf Auto geworfen: A215 gesperrt

26.03.2019, 14:52 Uhr | dpa

Auf der A215 bei Kiel ist am Dienstagvormittag ein Auto mit einem Gegenstand beworfen worden. Die Frontscheibe sei zersplittert, sagte ein Polizeisprecher in Neumünster. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Auto wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sperrte die Autobahn wegen der Suche nach dem Gegenstand zwischen dem Kreuz Kiel West und dem Parkplatz Rumohr in Fahrtrichtung Neumünster.

Auch die Polizei in Kiel sucht einen mutmaßlichen Steinewerfer: Wie sie ebenfalls am Dienstag mitteilte, wurde bereits am vergangenen Donnerstag ein VW-Bus in Schwentinental vermutlich durch einen Steinwurf von einer Brücke über der B76 an der Frontscheibe beschädigt. Die 61-jährige Fahrerin lenkte den Wagen nach dem Einschlag an den Fahrbahnrand und informierte die Polizei. Diese suchte das Gebiet ab. Details hierzu werden derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht.