Dresden

Weitere Fördermillionen für Abbau von Barrieren

26.03.2019, 16:15 Uhr | dpa

Mit weiteren rund drei Millionen Euro will Sachsen noch mehr "Lieblingsplätze" zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen schaffen. Das Programm wurde zum sechsten Mal aufgelegt und mit Fördergeld ausgestattet, wie das Sozialministerium in Dresden am Dienstag mitteilte. Damit sollen ein barrierefreier Zugang und die Nutzung öffentlicher Gebäude und Einrichtungen im Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Gesunheits- und Gastronomiebereich ermöglicht werden.

Der Bedarf ist nach Angaben von Ministerin Barbara Klepsch (CDU) groß, wie Nachfrage und Anträge zeigten. Oft gehe es dabei nur um kleine Veränderungen wie eine Rampe am Eingang oder eine breitere Tür, die Rollstühlen und Kinderwagen gleichermaßen den Weg ebneten. Mit dem Programm wurden bisher nach Angaben des Ministeriums mehr als 950 Projekte gefördert - von Induktionshöranlagen in Kirchen über den Treppenlift bis zum behindertengerechten Sanitärbereich.