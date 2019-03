Saarbrücken

Saarland rechnet noch 2019 mit Geld aus Digitalpakt

26.03.2019, 16:21 Uhr | dpa

Das Saarland will zügig mit der Umsetzung des Digitalpaktes beginnen, nachdem der Bundesrat Mitte März der erforderlichen Grundgesetzänderung zugestimmt hat. Das kündigte Bildungs-Staatssekretärin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an.

Zurzeit würden im Bildungsministerium die erforderlichen Förderrichtlinien erarbeitet, die die Grundlage für das Antragsverfahren der Schulträger bilden. "Wenn alles klappt, kann das Geld aus dem Digitalpakt noch in diesem Jahr fließen", sagte Streichert-Clivot.

In den nächsten fünf Jahren soll das Saarland rund 60 Millionen Euro aus Bundesmitteln für die digitale Bildung in Schulen erhalten. Weitere zehn Prozent schießt es aus Landesmitteln hinzu. Mit den Schulträgern habe man sich bereits zusammengesetzt und vereinbart, was als IT-Grundausstattung benötigt werde.