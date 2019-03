Dresden

Justizminister dankt ehrenamtlichen Richtern

26.03.2019, 17:53 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr haben 470 ehrenamtliche Richter Sachsens Verwaltungsgerichte unterstützt. Ohne ihr Engagement sei ein funktionierende Rechtspflege nicht denkbar, sagte Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag bei einem Empfang zum Dank für ihre Tätigkeit in Dresden. Manche von ihnen sind bereits mehrere Amtsperioden und damit seit zehn oder 20 Jahre aktiv.

Insgesamt wirkten 2444 ehrenamtliche Richter in Verfahren an Zivil-, Sozial-, Verwaltungs-, Arbeits- und Finanzgerichten des Freistaates mit. Als Laien haben sie das gleiche Stimmrecht wie Berufsrichter und eine ebenso hohe Verantwortung. Darüber hinaus gibt es auch ehrenamtliche Richter in der Strafgerichtsbarkeit an Amts- und Landgerichten, die aber Schöffen heißen.