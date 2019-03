Ueckermünde

Ueckermünde: Drei Bewerber bei Bürgermeisterwahl zugelassen

26.03.2019, 18:43 Uhr | dpa

Im Seebad Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) treten am 26. Mai drei Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl an. Der Wahlausschuss ließ am Dienstagabend den bisherigen Bauamtsleiter Jürgen Kliewe, Veit Degenkolb (Bündnis für Ueckermünde) und den Unternehmer Andre Klink als Kandidaten zu. Kliewe und Klink sind Einzelbewerber. Die Wahl, gemeinsam mit der Europa- und Kommunalwahl, ist nötig, weil der bisherige Amtsinhaber Gerd Walther nach monatelangem Streit 2018 von den Stadtvertretern abberufen worden war. Ueckermünde ist mit knapp 10 000 Einwohnern die größte deutsche Stadt am Stettiner Haff und gilt als Tourismusmagnet im Hinterland der Insel Usedom. Für die 21 Sitze in der Ueckermünder Stadtvertretung ließ der Wahlausschuss 62 Kandidaten von CDU, SPD, Linken, FDP und zwei Wählergruppen zu. Am 26. Mai wird auch ein neuer Oberbürgermeister in Rostock, der größten Stadt des Landes, gewählt.