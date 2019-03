Hamburg

Weinberg stimmt Hamburger CDU auf Wahlkampf ein

26.03.2019, 20:18 Uhr | dpa

Zwei Tage nach seiner Nominierung als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl durch den Parteivorstand hat Marcus Weinberg die CDU Hamburg auf den Wahlkampf eingestimmt. Er appellierte an die Partei, "diese große Kraft wieder zu heben", um nach den Wahlen im Februar kommenden Jahres die Politik der Stadt wieder gestalten zu können. Es gehe darum, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik zurückzugewinnen, sagte der Altonaer Bundestagsabgeordnete am Dienstag in seiner gut halbstündigen, emotionalen Rede.

Der rot-grüne Senat sei ohne Ziel, ohne Ideen und ohne Schwung. "Man regiert auf uns herum." Das wollten die Menschen nicht. "Ich liebe Hamburg wie Ihr auch und ich will für dieses Hamburg arbeiten", rief er den Delegierten zu.

Der CDU-Landesvorstand hatte den Kandidatenvorschlag von Parteichef Roland Heintze und dem Fraktionsvorsitzenden André Trepoll am Sonntag einstimmig bestätigt. Bei einem Listen-Parteitag im September soll Weinberg auf Platz eins gewählt werden.