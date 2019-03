Hamburg

Urteil gegen Zahnarzt wegen Behandlungsfehlern erwartet

27.03.2019, 01:36 Uhr | dpa

Der 54-jährige angeklagte Zahnarzt sitzt in einem Gerichtssaal im Amtsgericht Hamburg. Foto: Daniel Reinhardt (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen einen Zahnarzt wegen fehlerhafter Behandlungen an mehreren Patienten wird heute das Urteil des Amtsgerichts Hamburg erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung gefordert. Zudem soll der Mediziner drei Frauen und einem Mann, denen er zum Teil sämtliche Zähne abschliff oder zog, jeweils 9000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Anklage wirft dem 55-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung in vier Fällen vor.

Der Zahnarzt habe die Patienten vor der Behandlung nicht oder nur unzureichend über die riskanten Eingriffe aufgeklärt, sagte der Staatsanwalt. Damit habe er seine besondere Vertrauensstellung als Arzt missbraucht. Die Patienten hätten gravierende Folgen und erhebliche Schmerzen erlitten. Die Behandlungen erfolgten zwischen März 2009 und November 2010.

Der Verteidiger sah dagegen in drei Fällen kein strafbares Verhalten seines Mandanten. Zum vierten Fall wollte sich der Anwalt zum Abschluss seines Plädoyers vor der Urteilsverkündung äußern. Zumindest zwei der Patientinnen hätten sich durch die Behandlung ein "Hollywood-Smile" erhofft, sagte Verteidiger. Er zog eine Parallele zur Schönheitschirurgie: "Es gibt vieles, was medizinisch nicht notwendig ist, was aber nicht verboten ist."