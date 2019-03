Erfurt

Innenministerium: Zahl politisch motivierter Taten gesunken

27.03.2019, 02:15 Uhr | dpa

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Freistaat ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Zugleich stieg die Aufklärungsquote, wie ein Sprecher des Innenministeriums sagte. Details über die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität will Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) heute in Erfurt bekannt geben. Zuvor veröffentlicht die Opferberatungsstelle ezra heute ihre Jahresstatistik zu rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Ezra arbeitet in Trägerschaft der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM).