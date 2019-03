Frankfurt am Main

Urteil im Prozess um Mordversuch an 87-Jähriger erwartet

27.03.2019, 02:19 Uhr | dpa

Im Prozess um den versuchten Mord an einer 87 Jahre alten Rentnerin wird heute vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Auf der Anklagebank sitzt ein 58 Jahre alter Bekannter des Opfers, der die schlafende Frau im April vergangenen Jahres in deren Wohnung in Frankfurt-Oberrad gewürgt und in eine Wolldecke eingewickelt haben soll. Während er mit Schmuck, Bildern und Bargeld auf der Flucht war, musste die im Gesicht bereits blau angelaufene Frau vom Notarzt versorgt werden. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den angeklagten Deutschen zwölf Jahre Haft.