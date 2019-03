Darmstadt

Mann an Straßenbahnhaltestelle niedergestochen

27.03.2019, 05:31 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen mit Blaulicht fährt in Richtung Klinikum. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Mann ist in Darmstadt an einer Straßenbahnhaltestelle niedergestochen und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige stand nach Angaben der Polizei am Dienstagabend mit drei Männern zusammen, als aus der Gruppe heraus auf ihn eingestochen wurde. Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Tatverdächtigen flüchteten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.