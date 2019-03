Weimar

"Lifeline"-Kapitän Reisch bekommt Ehrenpreis "Löwenherz"

27.03.2019, 06:07 Uhr | dpa

Der Kapitän des zivilen Seenotrettungsschiffs "Lifeline", Claus-Peter Reisch, ist mit dem "Löwenherz"-Ehrenpreis der Hilfsorganisation Human Projects ausgezeichnet worden. "Sein alternativloser friedensstiftender Weg bei der Rettung schiffbrüchiger Menschen im Mittelmeer ist beispielhaft in einer Zeit, in der an den Grenzen Europas Menschen sterben, weil ihnen absichtsvoll die Rettung verweigert wird", hieß es in der Jury-Begründung. Das teilte die Hilfsorganisation am Dienstagabend bei der Preisverleihung in Weimar mit. Das Preisgeld von 5000 Euro geht an die Dresdner Seenotrettungsinitiative Mission Lifeline. Die Laudatio hielt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Reisch hatte im Juni vergangenen Jahres mit der "Lifeline" Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. Tagelang wurde das Schiff blockiert. Es durfte erst in Malta anlegen, nachdem mehrere EU-Staaten zugesagt hatten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Der Kapitän wurde verhaftet und vor Gericht gestellt, die "Lifeline" festgesetzt. Der Vorwurf lautete, das Schiff sei nicht ordnungsgemäß registriert gewesen.

Human Projects ist eine Hilfsorganisation aus Baden-Württemberg und mit dem "Löwenherz" will sie Menschen auszeichnen, die sich besonders für eine friedliche Welt einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern zählt etwa der ehemalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow.