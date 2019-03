Berlin

Sowjetarmee in der DDR: Mehr als 1100 Standorte

27.03.2019, 07:08 Uhr | dpa

Bunker, Flugplätze oder ganze Militärstädte - in der DDR gab es genau 1116 Liegenschaften der Sowjetarmee. Sie wurden jetzt erstmals komplett in einer Datenbank erfasst und sollen ab Donnerstag (19.00 Uhr) online zugänglich sein. Das Deutsch-Russische Museum in Berlin hat die Bestandsaufnahme zusammen mit dem Deutschen Historischen Institut in Moskau sowie dem Zentrum Militärgeschichte der Bundeswehr erarbeitet. Rund 13 000 Dokumente seien zusammengetragen worden, sagte Christoph Meißner für das Berliner Museum zu dem aufwendigen Projekt.

Die Objekte verteilten sich laut Angaben auf 616 Orte in Ostdeutschland. Insgesamt beanspruchten die Truppen mit rund 2430 Quadratkilometern drei Prozent der DDR-Fläche, hieß es.