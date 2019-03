Rudolstadt

Rechnungshofpräsident kritisiert Finanzplanung

27.03.2019

Der Thüringer Rechnungshof hat die Finanzplanung des Landes bis zum Jahr 2023 als übertrieben optimistisch kritisiert. Sie basiere auf veralteten Prognosen, sagte Präsident Sebastian Dette der "Thüringer Allgemeinen" (Mittwoch). Er bezeichnete die Pläne als "reines Wunschdenken".

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 ist der Zeitung zufolge die Steuerschätzung vom vergangenen Herbst. Die Erwartungen hätten sich unterdessen aber in etwa halbiert.

Nach der Planung soll sich das für 2020 geplante Rekordvolumen des Landesetats in Höhe von elf Milliarden Euro trotz steigender Einnahmen nicht weiter erhöhen. Ein wichtiger Grund dafür sei, dass die Brüsseler Zuschüsse mit der im nächsten Jahrzehnt beginnenden Förderperiode der Europäischen Union sinken. So gehe das Finanzministerium davon aus, dass ab 2022 nur noch 185 Millionen Euro pro Jahr an EU-Geldern fließen - also etwa 60 Prozent weniger als aktuell.

Parallel dazu steigen die Personalausgaben des Landes wegen der Tariferhöhungen. Sie überschreiten laut Zeitung kommendes Jahr die Drei-Milliarden-Grenze und werden laut der Prognose 2023 bei 3,34 Milliarden Euro liegen. Das entspricht dann 30 Prozent des Gesamtetats.

Dette wiederholte seine Vorwürfe an die rot-rot-grüne Landesregierung. Das Land müsse endlich entscheiden, welche Aufgaben noch wie zu leisten seien und danach entsprechend Stellen abbauen. "Wir leisten uns immer noch deutlich mehr Personal als die anderen Flächenländer im Durchschnitt", sagte der Rechnungshofpräsident der Zeitung.

Finanzministerin Heike Taubert (SPD) räumte der Zeitung zufolge ein, dass die Finanzplanung mit Risiken behaftet sei. Allerdings sieht sie das Land im Unterschied zum Rechnungshof "gut gerüstet". Sie verwies darauf, dass in dieser Wahlperiode gut eine Milliarde Euro an Altschulden getilgt werde. Außerdem dürfte die Rücklage, die mit den aktuellen Haushalten stark geschrumpft war, bis Ende 2020 auf 670 Millionen Euro anwachsen.