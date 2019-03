Auerbach/Vogtland

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Werkstattbrand

27.03.2019, 08:32 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Werkstatt in Auerbach (Vogtlandkreis) hat es einen Verletzten gegeben. In dem Gebäude im Ortsteil Rebesgrün hatte sich am Dienstagnachmittag eine brennbare Flüssigkeit entzündet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Flammen griffen schnell auf das Inventar und das Gebäude über. Dabei wurden unter anderem mehrere Rasentraktoren, Schneefräsen, Kettensägen und andere Maschinen zerstört. Der entstandene Schaden wird laut Polizei auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.