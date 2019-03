Eldingen

Rauchmelder warnt Mutter und Kind vor Feuer: Haus zerstört

27.03.2019, 09:02 Uhr | dpa

Dank eines Rauchmelders sind in Celle eine Mutter und ihre sieben Jahre alte Tochter rechtzeitig vor einem Brand in ihrem Haus gewarnt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen. 75 Einsatzkräfte konnten nicht verhindern, dass das Einfamilienhaus am Dienstagabend so stark zerstört wurde, dass es nun komplett unbewohnbar ist. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei im sechsstelligen Bereich.