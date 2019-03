Erfurt

Beratungsstelle ezra zählt mehr rechte Angriffe in Thüringen

27.03.2019, 10:26 Uhr | dpa

Die Beratungsstelle ezra hat im vergangenen Jahr so viele rechtsmotivierte Angriffe registriert wie seit Beginn ihrer Zählung nicht. Ezra zählte 162 Fälle - 11 mehr als ein Jahr zuvor, wie die Beratungsstelle am Mittwoch in Erfurt bekannt gab. Dies bedeute einen Anstieg um sechs Prozent. In 90 Fällen - und damit bei mehr als der Hälfte der Angriffe - sei Rassismus das Tatmotiv gewesen, hieß es.

Ezra berät Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Nach eigenen Angaben beriet ezra im vergangenen Jahr 186 Menschen. Anders als in der polizeilichen Statistik zählt ezra auch Bedrohungen als Gewalttaten, wenn die Betroffenen angeben, dass die psychische Belastungen für sie gravierend sind.