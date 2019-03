Schlettau

Annaberg hofft auf Technologie-Schub

27.03.2019, 10:43 Uhr | dpa

Die Stadt Annaberg-Buchholz erhofft sich vom Bau eines Forschungszentrums für automatisiertes Bahnfahren einen Aufschwung für die gesamte Erzgebirgsregion. Es solle helfen, junge Leute für die Region zu interessieren, betonte Oberbürgermeister Rolf Schmidt am Mittwoch bei einem Medientermin in Schlettau. "Wir erhoffen uns viele Studenten und einen Technologieschub", sagte er.

In Annaberg-Buchholz soll in den kommenden Jahren in Kooperation der Stadt mit der Technischen Universität (TU) Chemnitz der "Smart Rail Connectivity Campus" entstehen. Das Projekt mit mehr als 110 Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft wird vom Bund mit bis zu 15 Millionen Euro für fünf Jahre aus dem Programm "WIR! - Wandel durch Innovation in der Region" gefördert. "Wir erwarten für die ersten zwei Jahren zwischen fünf und acht Millionen Euro", sagte Schmidt.

Laut Projektleiter Sören Claus von der TU Chemnitz gibt es nach zwei Jahren eine Zwischenbewertung der Initiative. Am Mittwoch fanden auf der nur touristisch genutzten Bahnstrecke zwischen Annaberg-Buchholz und Schwarzenberg erste Testfahrten mit dem Laborzug "Lucy" des Militär- und Transportunternehmens Thales statt.