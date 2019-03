Saarbrücken

Reallöhne im Saarland um 1,1 Prozent gestiegen

27.03.2019, 11:21 Uhr | dpa

Die saarländischen Arbeitnehmer haben im vergangenen Jahr im Schnitt ein reales Lohnplus von 1,1 Prozent verzeichnet. Der Anstieg liege damit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr, teilte das Statistische Amt des Saarlandes am Mittwoch mit. Er bewege sich aber im Rahmen der vergangenen zehn Jahre: Gemessen am Lohnindex stieg er in diesem Zeitraum im Schnitt um 1,0 Prozent pro Jahr. Brutto wuchs der Durchschnittsverdienst nach Angaben des Amtes im vergangenen Jahr um 1,3 Prozent: Er lag einschließlich Sonderzahlungen bei 3992 Euro im Monat oder 47 908 Euro im Jahr.