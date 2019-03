Eystrup

Unbekannte reißen Fahrkartenautomaten mit Transporter auf

27.03.2019, 11:59 Uhr | dpa

Eystrup (dpa/lni) – Mit einem Kleintransporter und einem Seil haben Unbekannte am Mittwochmorgen in Eystrup (Landkreis Nienburg/Weser) einen Fahrkartenautomaten der Bahn aufgerissen. Wie viel Bargeld den Tätern in die Hände gefallen ist, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Automat wurde bei der Attacke zerstört. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro. Den Transporter, den die Unbekannten zuvor im wenige Kilometer entfernten Wietzen gestohlen hatten, ließen sie am Tatort zurück. Von den Tätern fehlte jede Spur.

Am vergangenen Freitag war der Polizei ein Schlag gegen andere Fahrkartenautomaten-Knacker gelungen. Nach der Sprengung von zwölf Geräten im Großraum Hannover binnen drei Monaten wurden nach Wohnungsdurchsuchungen in der Region vier Tatverdächtige im Alter von 21 bis 34 Jahren gefasst. Drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft. An den Automaten der Deutschen Bahn und der hannoverschen Verkehrsbetriebe war durch die Sprengungen Schaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden. Wie hoch die Beute war, wurde nicht bekannt.