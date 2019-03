Binz

Baustelle in Prora durchsucht

27.03.2019, 12:03 Uhr | dpa

Prora (dpa/mv) - Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund eine Baustelle in Prora auf Rügen durchsucht. Grund ist der Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens und der illegalen Beschäftigung, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Es werde gegen drei Beschuldigte ermittelt. Sie sollen Arbeitskräfte aus Albanien eingeschleust haben. Außer der Baustelle am ehemaligen Nazi-Seebad Prora würden in zwei weiteren Orten auf Rügen sowie in Hamburg Wohn- und Geschäftsräume durchsucht. Die Bundespolizei ist den Angaben zufolge mit 72 Beamten im Einsatz. Auch ein Hubschrauber kreiste über Prora.