Hamburg

Metropolregion Hamburg zeichnet Engagement aus

27.03.2019, 12:04 Uhr | dpa

Die Metropolregion Hamburg zeichnet mit dem neuen Preis Metropolitaner-Award Menschen für ihr besonderes Engagement aus. Bewerben können sich Einzelpersonen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen mit länderübergreifenden Geschichten oder Projekten. Initiator ist der Unternehmensbeirat der Metropolregion Hamburg in Kooperation mit Ländern, Kreisen, Kommunen, Handels- und Handwerkskammern sowie den Wirtschafts- und Sozialpartnern. Die Preisverleihung ist für den 27. Juni in der Elbphilharmonie geplant.

Von Donnerstag an erzählen Menschen online und auf Plakaten, was sie mit der Metropolregion Hamburg verbindet. Zwei Initiativen gelten als beispielhaft. "Das Geld hängt an den Bäumen" ist ein Unternehmen, in dem Menschen mit Beeinträchtigung Äpfel aus privaten Gärten für eine eigene Apfelsaftproduktion pflücken. Dabei wird ihnen eine Perspektive gegeben. Der Songcontest "Plattbeats" richtet sich an junge Amateurmusiker aus dem Norden. Die Initiatoren helfen, Songtexte ins Plattdeutsche zu übersetzen.