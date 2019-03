Hamburg

Weniger Schüler an katholischen Schulen

27.03.2019, 12:10 Uhr | dpa

Vor dem Hintergrund geplanter Schulschließungen sinkt die Zahl der Schüler an den katholischen Schulen in Hamburg. Im kommenden Schuljahr würden voraussichtlich 8035 Kinder und Jugendliche eine katholische Schule besuchen, 319 weniger als im laufenden Schuljahr, teilte das Erzbischöfliche Generalvikariat am Mittwoch mit. Grund für den Rückgang seien vor allem die Neuaufstellung des Katholischen Schulsystems und der begonnene Abbau einzelner Standorte. Die Kirche hatte angekündigt, bis zu 8 ihrer 21 Schulen aus finanziellen Gründen schließen zu wollen.

Die mit 4412 Kindern größte Gruppe bilden den Angaben zufolge auch im kommenden Schuljahr die Vor- und Grundschüler, das sind 120 Jungen und Mädchen weniger als im laufenden Jahr. Die Stadtteilschulen und Stadtteilschulzweige erwarten 1409 Schüler (minus 194), die Gymnasien 2214 (minus 35).

57 Prozent der Schüler sind den Angaben katholisch, 19 Prozent evangelisch, knapp 16 Prozent konfessionslos, 7 Prozent orthodox, 0,8 Prozent muslimisch und 0,5 Prozent buddhistisch.

Auffallend sei der gegenüber den staatlichen Schulen hohe Migrationsanteil von 64 Prozent. Die Quote an den staatlichen Schulen liegt bei knapp 49 Prozent. "Wir spüren ein hohes Interesse auch bisher religiös fern stehender Menschen an einer schulischen Bildung und Werteerziehung auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes", sagte Christopher Haep, Leiter der Abteilung Schule und Hochschule im Generalvikariat.