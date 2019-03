Niederer Fläming

Haus steht in Flammen: Feuerwehr findet einen toten Mann

27.03.2019, 14:50 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben in einem brennenden Haus in Bad Belzig (Landkreis Potsdam-Mittelmark) einen toten Mann gefunden. Das Feuer war am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Werbig ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zeugen hatten demnach zuvor "eine Verpuffung gehört" und die Sicherheitskräfte alarmiert. Rettungskräfte entdeckten anschließend den toten Mann in dem brennenden Haus.

"Wir konnten seine Identität noch nicht klären", sagte der Sprecher. Der Hauseigentümer werde vermisst. Wie es zu der Verpuffung und dem Feuer kam, war zunächst unklar.