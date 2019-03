Hannover

Gründung einer Landesbaugesellschaft gefordert

27.03.2019, 14:52 Uhr | dpa

Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Niedersachsen und für die Gründung einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft hat die Landesarmutskonferenz in Hannover demonstriert. Die Armutskonferenz ist ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden und Gewerkschaften. Als Symbol für die Forderung nach einer Wohnungsbaugesellschaft wurde Umweltminister Olaf Lies (SPD), der auch für Bauen zuständig ist, am Mittwoch vor dem Landtag ein Sperrholz-Häuschen überreicht.

"Vielerorts sind die Menschen in heller Panik, was die Wohnraumsituation angeht", sagte Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz. Eine gemeinnützige Landeswohnungsbaugesellschaft sollte nach seinen Worten bis zu 30 000 Wohnungen neu bauen, ohne dabei nur am Geldverdienen orientiert zu sein. "In Bayern wurde so eine Gesellschaft bereits gegründet, in Brandenburg gibt es ähnliche Überlegungen."

Bauminister Lies steht der Forderung aber skeptisch gegenüber. "Die Idee einer Landeswohnungsbaugesellschaft ist nicht schlecht. Aber wir wollen uns jetzt nicht mit der Schaffung neuer Strukturen aufhalten", sagte er. Stattdessen setze das Land auf die vorhandenen kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und werde die Kommunen unterstützen.

Zurzeit gibt es in Niedersachsen nach Angaben des Bauministeriums 75 000 Sozialwohnungen. Es fallen aber viele demnächst aus der Mietbindung heraus. Ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in Niedersachsen, an dem auch das Bauministerium beteiligt ist, will erreichen, dass bis zum Jahr 2030 rund 40 000 Sozialwohnungen neu entstehen. Dazu müsste allerdings die Zahl der neu gebauten Wohnungen auf 4000 pro Jahr gesteigert werden.