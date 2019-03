Sandau (Elbe)

Wohnung nach Ölofen-Brand unbewohnbar: 50 000 Euro Schaden

27.03.2019, 14:55 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Ölofens ist eine Wohnung in Sandau (Landkreis Stendal) unbewohnbar. Der Schaden betrage rund 50 000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Feuer war am Dienstagabend beim Nachbefüllen des Ofens ausgebrochen, große Teile des Wohnzimmers fingen Feuer. Erste Löschversuche der Bewohner mit Wassereimern schlugen fehl, erst die Feuerwehr bekam den Brand unter Kontrolle. Zwei Bewohner kamen vorsorglich ins Krankenhaus, konnten es aber noch am Abend wieder verlassen. Sie kamen den Angaben zufolge zunächst bei Verwandten unter.