Düsseldorf

Attacken auf Gerichtsvollzieher gestiegen

27.03.2019, 15:02 Uhr | dpa

Statistisch gesehen wird an jedem Werktag in Nordrhein-Westfalen ein Gerichtsvollzieher beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen. Das geht aus einem 28-seitigen Bericht von NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) an den Landtag hervor. 288 Vorfälle sind dort für das vergangene Jahr aufgeführt. Das bedeutete einen Anstieg von 5,5 Prozent im Vergleich zu 2017. Der Höchstwert in den vergangenen fünf Jahren war 2016 mit 362 Vorfällen erreicht worden.

Der Bericht listet zahlreiche Fälle unverhohlener Drohungen gegen die 900 Gerichtsvollzieher des Landes auf: "Bei unserem nächsten Treffen brauchen sie ein neues Gebiss", sagte ein Schuldner. "Wennse komms, knall isch disch ab, Alta!", drohte ein anderer. Die Amtsleute wurden auch mit scharfen Hunden bedroht, mit Taschenmessern, Schusswaffen und in einem Fall mit einer Axt.