Erfurt

Bistum Erfurt spendet 10 000 Euro für Mosambik

27.03.2019, 15:11 Uhr | dpa

Das Bistum Erfurt unterstützt die Opfer des Wirbelsturms "Idai" in Mosambik mit 10 000 Euro aus seinem Katastrophenfonds. Zugleich rief das Bistum am Mittwoch in Erfurt zu weiteren Spenden für die Betroffenen in dem afrikanischen Land auf. Das Geld wurde der Nothilfe von Caritas International überwiesen. Die Organisation hat den Angaben zufolge bereits 200 000 Euro zur Verfügung gestellt. Experten zufolge werde der Bedarf allerdings weitaus höher sein.