Fortuna Düsseldorf: Ducksch und Kownacki wieder im Training

27.03.2019, 15:23 Uhr | dpa

Die Angreifer Marvin Ducksch und Dawid Kownacki haben am Mittwoch beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf wieder das Training mit der Mannschaft von Chefcoach Friedhelm Funkel aufgenommen. Der 25 Jahre alte Ducksch musste zuletzt wegen eines Außenbandrisses pausieren, der drei Jahre jüngere Pole Kownacki war wegen eines Muskelfaserrisses zwischenzeitlich ausgefallen. Beide seien vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach wieder voll belastbar, hieß es in einer Fortuna-Mitteilung. Defensivspieler Marcel Sobottka (24) ist erkältet und droht gegen die Borussia auszufallen.