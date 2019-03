Kassel

Ordnungsamt ertappt Drogendealer auf frischer Tat

27.03.2019, 16:43 Uhr | dpa

In der Kasseler Innenstadt hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 46 Jahre alte Mann sei am Dienstag Mitarbeitern des Ordnungsamts aufgefallen, als er einem anderen Mann etwas übergab, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die alarmierten Polizeibeamten fanden bei dem Verdächtigen anschließend sieben verkaufsfertige Tütchen mit Heroin. Bei dem mutmaßlichen Käufer stellten sie ein entsprechendes Tütchen sicher. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Auch auf den Käufer kommt ein Strafverfahren zu.