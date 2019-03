Saarbrücken

Nach Untreue-Urteil: Homburger OB vom Dienst suspendiert

27.03.2019, 18:26 Uhr | dpa

Rund fünf Wochen nach seiner Verurteilung wegen Untreue ist Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) vorläufig suspendiert worden. Das Landesverwaltungsamt habe ihn am Mittwoch vorläufig des Dienstes enthoben, teilte das saarländische Innenministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Schneidewind war am 21. Februar vor dem Landgericht Saarbrücken nach einer kostspieligen Detektiv-Affäre zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Das Landgericht Saarbrücken hatte es als erwiesen angesehen, dass Schneidewind Mitarbeiter des Baubetriebshofs von Detektiven überwachen ließ, ohne den Stadtrat zu informieren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig - Schneidewind hat Widerspruch eingelegt. Weil er ein längeres Revisionsverfahren erwartet, hatte er bereits am Tag nach dem Urteil angekündigt, sein Amt ruhen lassen zu wollen.

Das Ministerium teilte weiter mit, eine Entscheidung über die Kürzung der Bezüge Schneidewinds sei noch nicht getroffen. Diese werde in einem weiteren Schritt erfolgen, da für die Festsetzung der Kürzungshöhe eine detaillierte Prüfung und Kostenberechnung erforderlich sei.

Schneidewind, der am 1. Oktober 2014 den Posten angetreten hatte, hatte sich zu Prozessbeginn für die Beauftragung der Detektive entschuldigt und die Überwachung mit der Absicht begründet, Missstände aufdecken zu wollen. Der Staatsanwaltschaft zufolge entstand der Kreisstadt Homburg ein erheblicher Finanzschaden.