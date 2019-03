Gruibingen

Lastwagen in Flammen: Fahrer unverletzt

27.03.2019, 18:28 Uhr | dpa

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 8 nahe Gruibingen (Kreis Göppingen) in Flammen aufgegangen. Der Fahrer wurde laut Polizei nicht verletzt. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 100 000 Euro. Den Angaben zufolge hatte der 43 Jahre alte Fahrer kurz nach der Rastanlage Gruibingen ein verdächtiges Geräusch gehört und den Lastwagen gestoppt. Wenig später drang Rauch in die Kabine. Als der Mann aus seinem Fahrzeug stieg, loderten bereits Flammen aus dem Motorraum. Wenig später stand auch der Anhänger in Flammen, der ebenfalls ausbrannte. Die Ursache für den Brand bliebt zunächst unklar.