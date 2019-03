Mannheim

Johan Holten soll Direktor der Kunsthalle Mannheim werden

27.03.2019, 20:28 Uhr | dpa

Johan Holten, aufgenommen in der Großen Landesausstellung Baden-Württemberg "Gutes böses Geld". Foto: Uli Deck/Archiv (Quelle: dpa)

Der bisherige Direktor der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, Johan Holten, wird aller Voraussicht nach neuer Direktor der Kunsthalle Mannheim. Der 43-Jährige würde damit auf Ulrike Lorenz folgen, die zur Klassik Stiftung Weimar wechselt. Holten werde die Stelle bis Oktober antreten, teilt die Stadt am Mittwochabend mit. Das habe der Kulturausschuss dem Gemeinderat zur Beschlussfassung empfohlen.

Dieser hat das letzte Wort über die Personalie und entscheide abschließend am 9. April, hieß es. "Mit Johan Holten gewinnen wir einen erfahrenen und engagierten Ausstellungsmacher mit weltoffener visionärer Orientierung, der sowohl in der Kulturszene als auch bereits in unserer Region sehr gut vernetzt ist", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD).