Magdeburg

Flensburg zum Top-Spiel nach Magdeburg

28.03.2019, 01:03 Uhr | dpa

Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt will seine mehr als einjährige Siegesserie in der Handball-Bundesliga auch beim Angstgegner SC Magdeburg fortsetzen. "Wir fahren nach Magdeburg, um auch dort zwei Punkte zu holen", sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla. Die Partie findet heute im Hexenkessel Getec-Arena statt. Die 6600 Zuschauer fassende Halle ist seit Wochen ausverkauft.

Magdeburgs Linksaußen Matthias Musche droht den Norddeutschen: "Wir werden alles reinhauen und versuchen die Ersten zu sein, die denen zwei Punkte abnehmen." Musche ist mit 201 Treffern bester Bundesliga-Torschütze in dieser Saison. Vor einem Jahr verloren die Flensburger mit 23:29 in Magdeburg. Das war die bis dato letzte Niederlage der Schleswig-Holsteiner in der Bundesliga. Der Titelverteidiger scheint dem Tabellenvierten aus Sachsen-Anhalt zu liegen. Im vergangenen Oktober verlor die SG ihr Heimspiel im DHB-Pokal gegen den SCM mit 28:31 und schied aus.