Rostock

Tagung der Landesverkehrswacht zu Alleen-Sicherheit in MV

28.03.2019, 02:17 Uhr | dpa

Die Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt sich am heutigen Donnerstag in Rostock mit der Sicherheit von Verkehrsteilnehmern in Alleen. Hintergrund sei, dass sich Alleen im Spannungsfeld zwischen Verkehrssicherheit, Tourismus sowie Umwelt- und Naturschutz befänden. Mit dieser Frage wollen sich mehr als 100 Personen aus der Polizei und Politik, aus den Verkehrswachten und den Kommunen in der Hansemesse beschäftigen. Nach früheren Angaben des Infrastrukturministeriums säumen Birken, Eichen, Linden, Rosskastanien, Buchen und Ahorn fast 4400 Kilometer Straßen des Landes. Allerdings sind einige Alleen in den vergangenen Jahrzehnten stark im Mitleidenschaft gezogen worden.