Passau

Plädoyers und Urteil in Schleuser-Prozess erwartet

28.03.2019, 03:39 Uhr | dpa

Der Prozess um die Schleusung von 45 Migranten in einem Lastwagen nach Deutschland steht vor dem Abschluss. Vor dem Landgericht Passau sollen heute die Plädoyers gehalten werden. Anschließend könnte noch das Urteil fallen. Der Angeklagte, der in Brühl in Baden-Württemberg eine Spedition betreibt, soll die Fahrt organisiert haben. Die Anklagebehörde legt ihm gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen von Ausländern zur Last.

Die Flüchtlinge aus dem Irak, dem Iran, Syrien und Somalia wurden im März 2018 von einem Fahrer aus Rumänien nach Niederbayern gebracht und in einem Wald nahe Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau ausgesetzt. Die Temperaturen betrugen zwischen null und minus acht Grad. Die Fahrt soll 20 Stunden gedauert haben. Der Lastwagen war mit Holzpaletten beladen, hinter denen sich die Flüchtlinge, darunter auch Kinder, versteckten. Als der Lkw abbremste, verrutschten die Paletten und verletzten mehrere Migranten.

Das Landgericht hatte den Fahrer des Lkw bereits in einem separaten Verfahren zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.