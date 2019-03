Stralsund

Urteil gegen 76-Jährigen wegen Missbrauchs der Enkelinnen

28.03.2019, 03:46 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen 76-Jährigen Mann wegen des sexuellen Missbrauchs seiner drei Enkeltöchter wird am heutigen Donnerstag am Landgericht Stralsund das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte vergangene Woche eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren. Die Kinder hätten sich zwar nicht an die genaue Zahl der Übergriffe erinnern können, ihre Aussagen seien aber glaubhaft gewesen. Die Mädchen wären ohne eigenes Erleben nicht in der Lage gewesen, die Missbrauchsfälle so übereinstimmend wiederzugeben. Das jüngste Kind soll beim ersten Missbrauch sechs Jahre alt gewesen sein.

Die Anwälte der drei Mädchen im Alter von neun, zwölf und 14 Jahren hatten sich der Forderung der Staatsanwaltschaft angeschlossen. Der Verteidiger des 76-Jährigen plädierte dagegen auf Freispruch. Nach seinen Angaben bestreitet der Mann die Vorwürfe. Der Angeklagte selbst äußerte sich in dem Prozess nicht. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fanden nach eigenen Angaben keinen Anhaltspunkt für mildernde Umstände. Im Gegenteil: Durch sein Schweigen habe er den Enkeltöchtern die Aussage vor Gericht nicht erspart. Zwei der Mädchen seien in psychologischer Behandlung.